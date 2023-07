Mottola | auto in fiamme | tanta paura in centro

(Di giovedì 20 luglio 2023) Momenti die preoccupazione si sono vissuti questo pomeriggio ain provincia di Taranto a causa dell’incendio di un’vettura in via Salvo D’Acquisto, quindi neldella cittadina… L'articolo proviene da Puglia24news.

In una drammatica giornata di traffico intenso sulla SS 100 in direzione Mottola, si è verificato un grave incidente che ha coinvolto un bus di turismo e due autovetture. L'impatto ha causato una lung ...