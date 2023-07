Mosca | tutte le navi verso l' Ucraina considerate militari | Putin | L' Occidente si arricchisce con l' accordo sul grano

Le ultime notizie non sono rincuoranti: il ministero della Difesa russo ha avvertito chele ... giovedì 20 luglio, hanno detto le autorità locali, dopo cheha avvertito che le navi dirette ...20 lug 01:22 Casa Bianca:vuole incolpare Kiev per attacchi a navi nel Mar Nero La Russia sta prendendo in considerazione attacchi a navi civili che trasportano grano dall'Ucraina sul Mar Nero ...Hodge ha ricordato che la Russia ha avvertito chele navi che si dirigono verso i porti ... Putin ha affermato che la Russia tornerà immediatamente in seno all'accordo se le condizioni di...

La guerra in Ucraina giunge al giorno 512. Le truppe russe hanno lanciato una rappresaglia nel porto di Odessa contro le strutture ucraine, dopo che è stato colpito il Ponte di Kerch. Il potente attac ...L’intenzione dei Brics è rivoluzionare l'economia mondiale incidendo anche sul modus operandi degli agenti economici e delle imprese per proporre ...