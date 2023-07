Morto Andrea Purgatori | la procura apre un' inchiesta dopo la denuncia della famiglia

La famiglia diPurgatori , giornalista e conduttore di La7la mattina del 19 luglio dopo una malattia fulminante, ha presentato un esposto in procura "per fare luce sulla correttezza delle diagnosi e ...La famiglia diPurgatori , giornalista e conduttore di La7la mattina del 19 luglio dopo una malattia fulminante, ha presentato un esposto in procura "per fare luce sulla correttezza delle diagnosi e ...Bruno Mori, padre della consigliera comunale di Perugia Emanuela Mori. 'Perugino Doc, ... Lascia la moglie Luisa, anche lei storica funzionaria della Perugina, e i figli Emanuela e', ...

Morto Andrea Purgatori dopo una malattia fulminante, il giornalista aveva 70 anni Fanpage.it

La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo in relazione alla morte del giornalista Andrea Purgatori. Il procedimento è stato avviato dopo una denuncia da parte della famiglia su ...La famiglia di Andrea Purgatori, scomparso il 19 luglio all’età di 70 anni, ha presentato un esposto in procura e ha chiesto di indagare sulla ...