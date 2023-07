Morti per amianto | ministero della Difesa e Fincantieri condannati al risarcimento delle famiglie in due diversi casi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 20 luglio 2023) Due vittorie per ledi vittime dell’nella giornata del 20 luglio: nel primo caso ilè stato condannato dal Tribunale di Genova aldi 700mila euro nei confronti dei familiari di un dipendente civileMarina Militare di La Spezia, dove aveva lavorato dal 1958 al 1994. Nel 2016 gli era stato diagnosticato un tumore legato all’esposizione all’ed era morto di lì a poco. Incluso nelanche il nipote, per il quale il giudice Alberto La Mantia ha accolto la domanda in ragione del forte legame che aveva con i nonni, i quali si erano presi cura di lui per anni. Decisi quindi per lui 45mila euro di, 235mila alla vedova e 228mila e 195mila ...