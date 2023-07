Morti di caldo a nostra insaputa | meteo | il delirio di Luca Mercalli

(Di giovedì 20 luglio 2023) Il climatologoha il sense of rùmor. Fa confusione. «Molti pensano che a giugno abbia fatto fresco», dice alla Stampa, «invece è stato tra i più caldi in 220 anni, dati del Cnr. Solo che», attenzione, «è stato molto nuvoloso e nessuno si è accorto di questo». Crepavamo a. Forse è ladietrologia, una nuova scienza.- tra gli ospiti preferiti di Fazio a Che tempo che fa (mortale, ovviamente) - dal 2021 è coordinatore del comitato tecnico-scientifico di Europa Verde, il partito di Bonelli che ieri nel giro di due ore ha detto: «Sui cambiamenti climatici non ci sono toni apocalittici, la questione non va affrontata in termini politici, sono d'accordo, ma allora bisogna dare seguito a quello che dicono ...

Ieri, anche con ilenorme di questa estate torrida, impegnati per l'iniziativa dei Cittadini europei per lo stop ... La lunga ecatombe deiin mare, gli esodi drammatici dalla Libia, dalla ...Nel 2022 abbiamo avuto 18.000in Italia causate dal. Questa situazione può essere definita in ogni modo fuorché un'emergenza". Thomas De Luca, consigliere regionale e portavoce Movimento ...La Flai - Cgil sostiene che, su tutto il territorio italiano, siano state almeno 5 lesul lavoro di braccianti agricoli causate dal. Secondo Hakim, originario del Ghana, la raccolta del ...

Caldo e afa, oggi il giorno peggiore di Caronte: due morti nel Bresciano. Consumi elettrici ancora in salita: ilmattino.it

L'anticiclone africano, ribattezzato Caronte, ha raggiunto il picco e dovrebbe ora attenuare la sua presa sull'Italia: nel week end sono infatti in arrivo temporali al Nord e le città contrassegnate ...Max arriva pedalando in corso Buenos Aires, l’arteria per eccellenza dello shopping milanese, che adesso, a mezzogiorno, si è trasformata in una lunga pista rovente. La maglietta appiccicata al corpo ...