Morta una bimba di 10 anni in mare nell’Oristanese | trascinata dalle onde insieme alle sorelle Annegata anche una turista

(Di giovedì 20 luglio 2023) Una bambina di 10nel pomeriggio a Tresnuraghes, in provincia di Oristano. La piccola giocava sul bagnasciuga assiemeduedi 15 e 17, quando improvvisamente un’onda le ha travolte e le ha trascinate al largo. In loro soccorso si è subito tuffato un, un bagnino e poi è arrivata la motovedetta della Capitaneria di Porto di Bosa. Per la bambina non c’e stato nulla da fare, mentre la sorella 15enne è stata ricoverata in ospedale di Oristano con una sindrome da annegamento, e la sorella 17enne ne è uscita con alcune escoriazioni, ma entrambe non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto sono subito intervenuti gli operatori del 118 e la Capitaneria di Porto di Bosa, che è al lavoro assieme alla Guardia Costiera per ricostruire ...