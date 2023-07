Morata | per l’Inter ancora il Milan? Diavolo beffato su un obiettivo

Leggi su inter-news

(Di giovedì 20 luglio 2023) Possibile nuovo derby di mercato tra Inter eper Alvaro. I rossoneri, infatti, potrebbero ritornare sullo spagnolo visto la beffa per unin attacco IPOTESI DERBY ? Ipotetico nuovo derby dio tra Inter e. Stavolta per. I rossoneri sono alla ricerca di un attaccante proprio come i cugini, ma nell’ultime ore hanno subito un’altra beffa. L’olandese del Villarreal Danjuma ha deciso di accettare la corte dell’Everton. Dunque, ilpotrebbe ritornare nuovamente forte su. Lo spagnolo non sarebbe una novità per il, in quanto era già stato cercato precedentemente.offre all’Atletico Madrid 15 milioni di euro. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - ...