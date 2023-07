Monviso | alpinista precipita e muore davanti agli occhi della figlia

La7.it - Incidente fatale all'alba sul, in provincia di Cuneo, dove un escursionista tedesco di cinquant'anni è morto alla ferrata del colle delle Sagnette. L'uomo, cittadino tedesco in ...La7.it - Incidente fatale all'alba sul, in provincia di Cuneo, dove un escursionista tedesco di cinquant'anni è morto alla ferrata del colle delle Sagnette. L'uomo, cittadino tedesco in ...Incidente sulnella primissima mattinata di oggi (giovedì 20 luglio). Coinvolto undi 50 anni, caduto per una decina di metri affrontando la ferrata del passo delle Sagnette. L'uomo risulta ...

Monviso, alpinista precipita e muore davanti alla figlia QUOTIDIANO NAZIONALE

Il volo di una decina di metri. La tragedia questa mattina alle 5.30 alla ferrata del colle delle Sagnette. La figlia 17 enne illesa.