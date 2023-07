Mondiali nuoto Fukuoka 2023 | Italia d' oro nella staffetta mista

(Di giovedì 20 luglio 2023) (Adnkronos) -medaglia doro4x1.500 metri aidiin corso a, in Giappone. La squadra azzurra - composta da Barbara Pozzobon, Ginevra Taddeucci, Domenico Acerenza e Gregorio Paltrinieri - ha chiuso con il tempo di 1:10:31.20, precedendo di oltre 4 secondi l'Ungheria. Australia e Germania hanno lottato per il bronzo e l'Australia ha chiuso con un tempo di soli due decimi di secondo superiore. Con un'altra vittoria, latedesca in acque libere avrebbe stabilito un record ai, avendo vinto tutte le precedenti gare in acque libere: nessuna nazione ha mai vinto tutte le gare in acque libere in un singolo Mondiale. L', al primo ...

