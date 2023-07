Mondiali nuoto Fukuoka 2023 | Italia d’oro nella staffetta mista

(Di giovedì 20 luglio 2023) La squadra azzurra composta da Barbara Pozzobon, Ginevra Taddeucci, Domenico Acerenza e Gregorio Paltrinierimedaglia doro4×1.500 metri aidiin corso a, in Giappone. La squadra azzurra – composta da Barbara Pozzobon, Ginevra Taddeucci, Domenico Acerenza e Gregorio Paltrinieri – ha chiuso con il tempo di 1:10:31.20, precedendo di oltre 4 secondi l’Ungheria. Australia e Germania hanno lottato per il bronzo e l’Australia ha chiuso con un tempo di soli due decimi di secondo superiore. Con un’altra vittoria, latedesca in acque libere avrebbe stabilito un record ai, avendo vinto tutte le precedenti gare in acque libere: nessuna nazione ha mai ...

Abbiamo sognato tante volte di vincere l'oro aicome squadra e finalmente ci siamo ... 'È la prima volta chela staffetta e ho conquistato subito la medaglia d'oro - spiega - . Per me che ...Italia medaglia doro nella staffetta mista 4 1.500 metri aidi2023 in corso a Fukuoka, in Giappone. La squadra azzurra - composta da Barbara Pozzobon, Ginevra Taddeucci, Domenico Acerenza e Gregorio Paltrinieri - ha chiuso con il tempo di 1:10:...... I REGOLAMENTI DI TUTTI GLI SPORTFukuoka 2023: risultati giovedì 20 luglio (in grassetto le gare che assegnano medaglie) 1.00 - 2.30in acque libere Staffetta a squadre miste 4x1500m ...

Tra correnti, meduse, tronchi e schiuma l'Italfondo pesca un oro mai nuotato. Il titolo di chiusura al Seaside Momochi beach di Fukuoka è l'Italia campione del mondo, che vince la 4x1500 con la… Leggi ...Hanno messo su una tattica da corrida, e del resto il nuoto di fondo rispetto a quello di vasca ... 21,600 chilometri di gare mondiali in palinsesto. Dunque si tuffava Greg e si faceva i suoi 1500 ...