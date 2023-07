Mondiali nuoto di Fukuoka | l’Italia vince l’oro nella staffetta mista 4×1 | 5 km in acque libere

(Di giovedì 20 luglio 2023) Dopo 21 anni dall’ultima volta, l’ Italia torna in vetta al mondo conquistando4×1,5 km inaidi. Secondo posto per l’Ungheria, mentre al terzo si piazza l’Australia.DI: L’ ITALIA TORNA PADRONE DELLEGli azzurri si prendono il mondo grazie ad una prestazione super del quartetto misto composto da Pozzopon, Taddeucci, Acerenza e Paltrinieri. Sono le due donne ad iniziare ma, nonostante il grande sforzo profuso, rimangono decisamente staccate. Al cambio di testimone con gli uominiè settima. Tocca quindi ad Acerenza ...

Abbiamo sognato tante volte di vincere l'oro aicome squadra e finalmente ci siamo ... 'È la prima volta chela staffetta e ho conquistato subito la medaglia d'oro - spiega - . Per me che ...Qualificazione alla finale ottenuta per l'Italia del libero a squadre diartistico aidi Fukuoka 2023. Linda Cerruti, Sofia Mastroianni, Lucrezia Ruggiero, Francesca Zunino, Giulia Vernice, Marta Iacoacci, Isotta Sportelli ed Enrica Piccoli chiudono in ...L'Italia ha vinto la medaglia d'oro nella staffetta mista 4x1.500 metri in acque libere neidiin corso a Fukuoka, in Giappone. La ...

Mondiali nuoto Fukuoka 2023, Paltrinieri trascina staffetta mista: medaglia d'oro Adnkronos

Mondiali nuoto, Italia oro nella staffetta 4x1,5 km in acque libere. Paltrinieri chiude il lavoro di Pozzobon, Tadeucci e Acerenza.Grande prova di Gregorio Paltrinieri che insieme ai compagni Barbara Pozzobon, Ginevra Taddeucci e Domenico Acerenza conquista una medaglia storica. Ungheria e Australia completano il podio ...