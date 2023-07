Mondiali Fukuoka 2023 | semifinale 3m femminile oggi in tv | canale | orario e diretta streaming tuffi

(Di giovedì 20 luglio 2023) Tutto pronto per ladel trampolino 3m individualedideididelle discipline acquatiche, in corso di svolgimento da venerdì 14 a domenica 30 luglio. Archiviati i preliminari, la tensione si alza. Il penultimo atto della gara individuale dal trampolino olimpico mette infatti in palio ben 12 carte per i prossimi Giochi di Parigi 2024, che andranno alle dodici atlete con i migliori punteggi. Chi accederà alla finale? L’appuntamento è per le ore 7.30 italiane di giovedì 20 luglio al Prefectural Pool di, in Giappone. Di seguito, le informazioni per seguire inladel trampolino 3mdeifi...

Domenica 23 luglio partono le gare del nuoto ai mondiali di Fukuoka. Fra i primi a scendere in vasca, nei 400 stile libero, il nuotatore barese che non è l'unico della famiglia nella squadra azzurra ...Ai Mondiali di nuoto di Fukuoka l'Italia ha conquistato l'oro nella staffetta 4x1,5 km in acque libere. Protagonista, dopo l'argento nella 5 chilometri, un ritrovato Gregorio Paltrinieri che chiude il ...