Mondiali Fukuoka 2023 | nuoto di fondo | arriva il primo oro azzurro | è della staffetta 4×1 5 km mista

Leggi su sportface

(Di giovedì 20 luglio 2023)iloroaidie il merito è tuttomeravigliosa4×1.5 kmin acque libere. La debuttante Barbara Pozzobon, Ginevra Taddeucci e Domenico Acerenza mettono l’Italia in buona posizione, poi ci pensa SuperGreg Paltrinieri in ultima frazione a mettere a segno l’allungo decisivo verso una medaglia del metallo più prezioso, la prima dopo ventuno anni. Il quartettochiude in 1h10’32?2 davanti all’Ungheria in 1h10’35?2 e all’Australia in 1h11’26?7, con quest’ultima che al tocco beffa la Germania (orfana di Wellbrock) campione del mondo in carica lasciandola fuori dal discorso medaglie. GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO TUTTI I RISULTATI, GIORNO PER ...