Mondiali femminili 2023 | paura ad Auckland | sparatoria poche ore prima della partita inaugurale

Leggi su sportface

(Di giovedì 20 luglio 2023) Due persone sono state uccise e sei ferite dopo unanel centro digiovedì mattina,oredell’inizioCoppa del Mondo femminile in programma in Nuova Zelanda e Australia. Come riferisce il Guardian, il primo ministro neozelandese Chris Hipkins ha affermato che non vi è alcun rischio per la sicurezza nazionale in relazione allo svolgimentoCoppa del Mondo che è iniziata oggi con le due partite di apertura: Norvegia-Nuova Zelanda proprio ad, Australia-Irlanda a Sydney. Come riporta il Guardian, l’allenamentonazionale italiana è stato posticipato per motivi di sicurezza. L’episodio è avvenuto vicino all’hotelsquadra norvegese nel centro die diverse ...