Mondiali femminili 2023 | l’attesa è finita | gironi | calendario e percorso dell’Italia

(Di giovedì 20 luglio 2023) E’ appena iniziato il Mondiale femminilein Australia e Nuova Zelanda. La partita inaugurale ha regalato subito una sorpresa, la vittoria della Nuova Zelanda contro la Norvegia con il punteggio di 1-0. Il regolamento è estremamente semplice: le squadre partecipanti sono 32, ottoda quattro squadre ciascuno. In ogni gruppo passano le prime due, che accederanno direttamente agli ottavi di finale. Poi la fase ad eliminazione diretta con la finalissima in programma il 20 agostoin uno degli stadi più importanti e affascinanti del mondo, lo Stadium Australia di Sydney. L’Italia è stata inserita nel Gruppo G contro squadre insidiose come Argentina, Svezia e Sudafrica. Leggi ancheShock prima dei ...

Parte con il piede sbagliato il Mondiale Femminile . L'inizio della prestigiosa manifestazione sportiva, disputata in Australia e Nuova Zelanda, è stata oscurata da una terribile sparatoria avvenuta ...Prato) bronzo aidi Dallas 2022, Giovanni Bagnoli (Crazy Center - E. T. S. Prato) campione ...00 (2 gruppi, 5 blocchi/5 minuti + 15 secondi) e le qualifichea partire dalle ore 17:30.Marty MELVILLE / AFP Icominciano con una sorpresa, come quello maschile con la vittoria dell'Arabia Saudita contro l'Argentina. La Nuova Zelanda si impone per 1 - 0 contro la ...

Al 92' della partita inaugurale dei Mondiali femminili in Nuova Zelanda, le scandinave affrettano l'uscita dal campo della compagna per cercare di perdere meno tempo possibile ...La sparatoria che ha provocato la morte di tre persone a Auckland non ha fermato l'avvio regolare dei Mondiali di calcio femminile che si stanno svolgendo in Nuova Zelanda, dove è presente anche ...