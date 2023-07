Mondiali femminili 2023 | calendario e dove si gioca | i gironi

(Di giovedì 20 luglio 2023) La finale si terrà il 20 agosto a Sydney, si parte oggi 20 luglio. Ci saranno ottoda quattro squadre ciascuno. Le partite si disputeranno in Australia e in Nuova Zelanda, mentre la finale si terrà il 20 agosto a Sydney. Nuova Zelanda; Norvegia; Filippine e Svizzera. Oggi si è giàto Nuova Zelanda contro la Norvegia con un punteggio di 1-0; domani Filippine – Svizzera alle 7; il 25 luglio Nuova Zelanda contro le Filippine alle 7:30 e Svizzera – Norvegia alle 10; il 30 luglio Norvegia contro le Filippine alle 9 e Svizzera contro la Nuova Zelanda alle 9. Australia; Repubblica d’Irlanda; Nigeria e Canada. Oggi si è disputata Australia contro Repubblica d’Irlanda con il punteggio di 1-0; domani alle 4.30 si terrà Nigeria – Canada; il 26 luglio Canada contro la ...

Al via icon i successi per Nuova Zelanda sulla Norvegia e dell'Australia sull'Irlanda. Amichevoli per Napoli, Lazio, Milan e Fiorentina Il programma di giovedì 20 luglio si è aperto nella ...I consigli del giorno 21 luglio 2023 sono dedicati alla prima giornata deie alla Copa Argentina Venerdì 21 luglio si giocano le gare valide per la prima giornata deie per i sedicesimi di finale della Copa Argentina. I pronostici di ...2023: Le partite dell'Italia (Orari italiani) Lunedì 24 luglio - ore 8.00 - Italia - Argentina - Rai 1 Sabato 29 luglio - ore 9.30 - Svezia - Italia - Rai 1 Mercoledì 2 agosto - ...

I Mondiali 2023 di pallanuoto femminile, in corso a Fukuoka, in Giappone, vedono concludersi la prima fase a gironi al Marine Messe Fukuoka Hall B: il Setterosa di Carlo Silipo termina al secondo post ...La ct delle Azzurre ha parlato dell'esordio nel torneo iridato contro l'Argentina, in programma lunedì 24 luglio ...