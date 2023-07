Mondiali di Scherma | tutto pronto a Milano | dal 22 luglio in pedana

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 20 luglio 2023)– Il Mondiale di2023 diè alle porte e per i primi cinque azzurri è tempo di “scaldarsi”. Dal 22 al 25le prime tre giornate di gare iridate saranno dedicate infatti alle qualificazioni per i tabelloni principali. Dal 25 al 27 spazio alle prove Individuali che metteranno in palio le prime 24 medaglie. Gran finale con le competizioni a Squadre negli ultimi tre giorni, dal 28 al 30. Un evento con copertura televisiva senza precedenti visti i tre broadcast che trasmetteranno l’evento in diretta per il pubblico italiano: RAI, Sky ed Eurosport. Cinque Azzurri innei preliminari I Campionati del Mondo sulle pedane del MiCo scatteranno il 22e la prima giornata sarà dedicata alla fase a gironi della sciabola maschile e della spada femminile. Tra gli ...