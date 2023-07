Mondiali di Calcio Femminile | i gironi e le partite L’Italia in campo il 24 luglio

(Di giovedì 20 luglio 2023) Sono partiti questa mattina idi, ora italiana. In Nuova Zelanda le Nazioni più forti nel globo si sfidano per il Trofeo più ambito. Hanno vinto la Nuova Zelanda e l’Australia, per uno a zero, rispettivamente con Norvegia e Irlanda. Stanotte dalle 4,30 ora italiana ed europea, le altreesordirà il 24con l’Argentina, inserita nel Girone G. Lesi disputeranno in Australia e in Nuova Zelanda, mentre la finale si terrà il 20 agosto a Sydney. Di seguito, tutti i raggruppamenti e gli orari delle. (Adnkronos) Gruppo A Nuova Zelanda; Norvegia; Filippine e Svizzera. Oggi si è già giocato Nuova Zelanda contro la Norvegia con un punteggio di 1-0; domani Filippine – Svizzera alle 7; il 25 ...

Lo spot suidifemminile con i giocatori della Francia Lo spot Orange per idifemminile è costruito su un colpo di scena. Per tutta la prima parte del video ......giro per il mondo spiega al quotidiano L'Arena che con i soldi che arrivano dall'Arabia il... ma anche perche l'America l'ha scelto come testimonial per2026" window.eventDFPready...La star delbrasiliano Neymar ha ammesso di aver pensato al ritiro dalla nazionale dopo i deludentiin Qatar dello scorso anno. 'Onestamente, non volevo tornare dopo il Mondiale. Ma ho cambiato ...

Sono iniziati i Mondiali di calcio femminili Il Post

Calcio femminile, un Mondiale extra large al via: buona la prima per Australia e Nuova Zelanda. Lunedì l’esordio dell’Italia di Domenico Marchese L'attaccante Hannah Wilkinson della Nuova Zelanda ...Usa Vietnam, partita esordio degli Stati Uniti, squadra campione in carica nella terza giornata dei Mondiali di calcio femminile 2023. Formazioni e statistische.