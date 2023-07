Molesta bimba di 8 anni al supermercato | addetto alla sicurezza arrestato grazie alle immagini del sistema di sorveglianza

(Di giovedì 20 luglio 2023) Dopo aver guardato ledeldi videoi carabinieri lo hannoimmediatamente. Un 52enne,di un, è accusato di violenza sessuale su una bambina di 8. L’uomo è stato fermato all’uscita deldai militari del nucleo operativo e radiomobile di Rimini, coordinati nelle indagini dal sostituto procuratore della Repubblica, Davide Ercolani. L’si trova ora in carcere a Rimini dove ha già potuto vedere l’avvocato difensore, nominato di fiducia, Gianmaria Gasperoni. Venerdì mattina, la guardia privata sarà interrogata dal giudice per le indagini preliminari Manuel Bianchi ...

Il 52enne è stato fermato all’uscita del locale dai carabinieri dopo un’indagine lampo di poco più di un’ora, grazie alle immagini nel video di sorveglianza ...RIMINI - Ha messo la mano sulla spalla di una bimba di 8 anni, sfruttando la distrazione della mamma intenta a fare la spesa al supermercato e, con un gesto ...