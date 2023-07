Moglie uccisa con 3 colpi di pistola dal marito a Enna | Sicilia

(Di giovedì 20 luglio 2023) Si consuma un nuovo femminicidio a Troina (),. Intorno alle 10,30 di stamattina 20 luglio, Maurizio Impellizzeri, 60 anni, avrebbe sparato i tredicontro laMariella Marino, 50 anni, davanti a un supermercato nel centro della cittadina ennese e poi è fuggito con il suo fuoristrada. Dopo il delitto, il presunto omicida sarebbe tornato a casa e lì l'avrebbero raggiunto i militari. La donna, che aveva lasciato ilda circa un anno e recentemente aveva denunciato i comportamenti violenti dell'uomo, è morta in strada. Erano stati i figli già adulti della coppia a incoraggiare la madre a lasciare ilper le continue violenze, ma l'uomo non avrebbe smesso di perseguitarla, tanto che pochi giorni prima del delitto Mariella Marino ...

Secondo le prime ricostruzioni, Mariella Marino è stata uccisa dall'ex marito. Una donna di 56 anni è stata uccisa in strada a colpi di arma da fuoco, a Troina, in provincia di Enna. La vittima è Mariella Marino. La donna era andata a vivere dalla madre. La vittima aveva denunciato l'ex marito.

Una donna di 56 anni, Mariella Marino, è stata uccisa a colpi di arma da fuoco dall'ex marito, Maurizio Impellizzeri, a Troina, in provincia di Enna. Il ...Avrebbe ucciso l'ex moglie per strada, a colpi d'arma da fuoco. I carabinieri hanno cercato e trovato l'imprenditore Maurizio Impellizzeri, ex marito di Mariella Marino, ...