Missione di pace del cardinale Zuppi | il religioso guarda a Pechino

(Di giovedì 20 luglio 2023)potrebbe essere la prossima tappa delladelMatteo Maria, inviato del Papa per lain Ucraina, dopo Kiev, Mosca e Washington. È quanto trapela in ambienti ...

nunzio apostolico negli Stati Uniti e prossimo cardinale, che ha accompagnato il porporato italiano in tutti i suoi incontri a Washington per la missione di pace affidatagli da papa Francesco. Pechino potrebbe essere la prossima tappa della missione del cardinale Matteo Maria Zuppi, inviato del Papa per la pace in Ucraina, dopo Kiev, Mosca e Washington. È quanto trapela in ambienti diplomatici americani nell'ultimo giorno di visita dell'

Missione di pace, Zuppi dà a Biden la lettera del Papa. Ora verso la Cina Il Fatto Quotidiano

Il cardinale Zuppi, inviato del Papa per la pace in Ucraina, potrebbe visitare Pechino per cercare soluzioni umanitarie e diplomatiche. L'incontro con Biden ha avuto successo.Ha concluso ieri la sua missione a Washington l’inviato del Papa per la pace, e già fonti vicine al Vaticano e ambienti diplomatici Usa parlano di una prossima tappa a Pechino per il cardinale Matteo ...