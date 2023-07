Miss Italia | no alle concorrenti transgender Mirigliani | “Rispettiamo la tradizione”

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 20 luglio 2023) Nessuna aperturaper. Lo ha ribadito Patrizia, la patron del concorso, ai microfoni di Non Stop Nws, su RTL 102.5, commentando quanto avvenuto in Olanda, con la vittoria di una concorrente trans al concorso nazionale di bellezza. “Sul tema delle partecipantiOlanda ho espresso un’osservazione che è stata presa male”, ha sottolineato la figlia dello storico patron, Enzo, “ma nel mio regolamento, al momento, non ho ancora aperto, poiché ritengo che ledebbano essere nate donne. Quindi, finché andrà avanti il ??mio regolamento sarà così. E per ora non ritengo di cambiarlo”. La ...