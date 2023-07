Miss Italia | Luxuria | ' no a transgender? Assurdo | dopo transizione si è donne a tutti gli effetti' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 20 luglio 2023) Roma, 20 lug. (Adnkronos) - "Io sono favorevole alle pari opportunità. Così come credo debbano valere nello sport, altrettanto deve accadere per un concorso di bellezza. Trovo fuori dal tempo che si escluda dalla partecipazione a Missunche ha ultimato lae pertanto è donna agli". A dirlo all'Adnkronos è Vladimir, commentando il 'no' della patron di Missalla partecipazione alla gara dei. "Perché, se uno ha compiuto lae pertanto è donna agli, deve presentare il certificato di nascita? -affonda- Bisognerebbe semplicemente farle un provino, come accade con tutte le altre ...