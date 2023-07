, la Casa ha rilasciato una anteprima della quarta generazione. Una anticipazione degli interni della quarta serie sotto l'egida di BMW : il modello sarà presentato al Salone di Monaco , ...In attesa del debutto previsto a settembre,svela la plancia della nuovaIl debutto della nuovaè sempre più vicino. La quarta generazione della compatta britannica, di proprietà di Bmw dal 2000, si farà vedere in forma definitiva molto probabilmente al Salone di Monaco in programma ...9 condivisioni Condividi Tweet Filippo Vendrame Notizie Relazionate ArticoloBerlineelettrica, test su strada per la JohnWorks 24 19 Luglio 2023

MINI elettrica, test su strada per la John Cooper Works HDmotori

La MINI di nuova generazione svela i suoi interni: monitor circolare al centro, nessuna strumentazione digitale e ambiente minimal ...MINI Cooper 2023, anteprima degli interni della nuova serie. La quarta generazione sotto l'egida BMW sarà presentata al Salone di Monaco.