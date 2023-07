Minervino di Lecce | incidente sul lavoro | un morto Stamattina

(Di giovedì 20 luglio 2023) L’uomo è sceso dal camion di servizio. Avrebbe dovuto scaricare bitume per conto di un’azienda impegnata in lavori stradali. Il freno a mano del veicolo però non era inserito, per cause da dettagliare, ed ha travolto l’operaio 52enne originario di Cutrofiano, il quale è. L’è accaduto adi. L'articolodisul, un proviene da Noi Notizie..

Incidente mortale sul Lavoro adiin un cantiere di Via Kennedy. In corso le indagini su quanto accaduto in ...Il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia, beneficiario del progetto, in collaborazione con il Comune didi, oggi alle ore 19 taglierà il nastro dell' ostello realizzato all'interno dell'ex Scuola elementare Borgo Specchia Gallone, situata lungo la via Francigena del sud, che è stata ...Andria, con l' Ostello della Fondazione Bonomo a Castel del Monte sarà inserito nella rete pugliese degli ostelli della Gioventù. E per l'occasione, domani, mercoledì 19 luglio, adi, si terrà la prima inaugurazione di uno di questi ostelli della Rete POP - Pubblici Ostelli di Puglia, risultato principale del progetto strategico TheRout_Net finanziato dal ...

Inaugurazione Ostello pubblico Minervino di Lecce - Turismo e cultura Regione Puglia

L’uomo è sceso dal furgone di servizio. Il freno a mano del veicolo però non era inserito e, per cause da dettagliare, ha travolto l’operaio che è morto. L’incidente è accaduto a Minervino di Lecce ...LECCE – Ancora una morte sul lavoro. Questa volta, incidente in cui ha perso la vita un operaio, classe 1978, è accaduto a Minervino di Lecce, in un cantiere su Via Kennedy. In fase di accertamento l ...