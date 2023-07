Minacce aggravate con un coltello | denunciato 30enne irregolare

(Di giovedì 20 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano hannoundi origini gambiane, ritenuto responsabile di “” e “Porto di armi ed oggetti atti ad offendere”. I fatti si sono verificati nella tarda serata di ieri in pieno centro di Venticano, dove una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile è intervenuta a seguito di segnalazione al “112” di una lite in atto tra il predetto e un suo connazionale. L’immediata acquisizione di utili informazioni ha permesso ai Carabinieri di rintracciare ilche, nel corso del litigio scaturito da futili motivi, si sarebbe difeso brandendo un. Oltre alla denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Benevento, a carico del, già gravato da ...

