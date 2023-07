Milano-Monaco in poco più di 4 ore Il progetto di FS spiegato da Ferraris al Faz

(Di giovedì 20 luglio 2023) Il gruppo Fs guidato dall’amministratore delegato Luigiha un respiro sempre più internazionale. Lo dimostrano, tra le altre cose, gli obiettivi che il gruppo si è prefissato di raggiungere nel breve termine sulla trattache, come ha assicurato l’ad intervistato dal giornale tedesco Faz, “sarà percorribile inpiù di quattro ore”. In questo senso Trenitalia auspica “soprattutto tariffe di binario accettabili – si legge nel pezzo del quotidiano tedesco – e una rapida approvazione del Frecciarossa sui binari tedeschi”. Anche la linea ferroviaria più a ovest verso la Svizzera e la Germania può essere ampliata, riporta il rotocalco. Non solo: si parla addirittura di collegamenti diretti tra Roma e Berlino (in collaborazione con Deutsche Bahn). Trenitalia offre collegamenti diretti da ...

Milano-Monaco, in treno basteranno solo quattro ore L'Identità

(FERPRESS) – Roma, 20 LUG – Forte dell'esperienza maturata in Italia in un mercato dell'alta velocità aperto da anni alla concorrenza, il Gruppo Fs guarda con attenzione all'Europa, come il vero futur ...