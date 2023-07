Milan | Scaroni sul nuovo stadio | “Vedo la luce in fondo al tunnel”

Praticamente un colpo a settimana, come sottolineato dal Presidente Paolo. In queste ore si ... Ilha già concordato ogni termine personale con il centravanti iraniano, ma manca l'accordo ...2 Il presidente del, Paolo, ha parlato a margine della presentazione del rinnovo dello sponsor Banco BPM e come riportato da Milano Finanza ha parlato ancora una volta della questione stadio. LOGORANTE - '..." Siamo felici e soprattutto orgogliosi di poter proseguire un percorso comune - dichiara il Presidente di ACPaolo- che pone al centro valori importanti quale la responsabilità ...

Scaroni e il nuovo stadio: "Saga logorante. Ma vedo la luce in fondo al tunnel" La Gazzetta dello Sport

Questa è solo un’ipotesi, poiché la situazione dello stadio è ancora incerta. Tuttavia, data la lunga relazione che lega Banco Bpm ai rossoneri, l’istituto guidato da Castagna potrebbe agire come ...Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha parlato a margine della presentazione del rinnovo dello sponsor Banco BPM e come riportato da Milano Finanza ha parlato ancora una volta della questione stad ...