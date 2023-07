Milan | Pulisic è un colpo a cinque stelle Loftus-Cheek in ritardo | ma è già fondamentale per Pioli

(Di giovedì 20 luglio 2023) Prima uscita stagionale in quel diello per il nuovodi Stefanocon il neopromosso in serie C Lumezzane. Il duro lavoro fatto...

Ilgiocherà il 23 luglio contro il Real Madrid, il 27 luglio contro la Juventus e il primo ... Krunic, Loftus - Cheek, Pobega, Adli, Zeroli, Reijnders ATTACCANTI :, Leao, Giroud, ...(4 - 3 - 3): Sportiello (15'st Mirante), Calabria (15'st Simi), Gabbia (15'st Paloschi), ... Kruni (15'st Adli), Pobega (15'st Malaspina); Messias (1'st Romero), Colombo (15'st Longhi),(...E tra questi grande attenzione l'ha ricevuta soprattutto lo statunitense Christian. L'ex giocatore del Chelsea è apparso subito a suo agio nel 4 - 3 - 3 del. Quattro le reti messe a ...

Assist e dribbling, Pulisic brilla nel primo Milan. Pioli ha trovato il suo jolly La Gazzetta dello Sport

MILANELLO (VARESE) - Prima uscita stagionale per il Milan di Stefano Pioli che a Milanello si impone sul Lumezzane per 7-0 nella sfida giocata su due tempi da 30 minuti. Ottimo test per i rossoneri in ...Scelte ufficiali, quelle dei rossoneri: nella lista dei presenti mancheranno anche Lazetic e Caldara. Le voci sono state confermate: Stefano Pioli ha escluso cinque giocatori per la tournée del Milan ...