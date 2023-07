Te la do io l'America. Stefano Pioli ha imposto ilduro nel, che giovedì alle 17 a Milanello gioca la prima amichevole estiva, contro il Lumezzane . Veberdì la squadra parte per la tournée negli States ma sul volo non saliranno i ...L'Inter era sicura di avere inla volontà del giocatore, tanto da lasciar partire Edin Dzeko ... facendo eco ai famosi 'mai' pronunciati in riferimento a Juventus ein quell'intervista di ...Semmai per risparmiare la vita di un gladiatore si inseriva il pollice nelchiuso e lo si ... Il comunicato con cui la Società di Calcioha 'liquidato' Maldini è di una brutalità unica. Ma ...

Milan, pugno duro con Rebic | Mercato Calciomercato.com

Te la do io l'America. Stefano Pioli ha imposto il pugno duro nel Milan, che giovedì alle 17 a Milanello gioca la prima amichevole estiva, contro il Lumezzane. Veberdì la squadra parte per la tournée ...La società rossonera ha deciso insieme a Stefano Pioli di far capire ad alcuni giocatori che sono ufficialmente fuori dal progetto ...