Milan Primavera | il calendario completo | si parte con la sfida al Monza

L' Hellas Verona ospiterà il Lecce mentre ilsarà impegnato in trasferta con il Monza. CALENDARIO1 1° GIORNATA (26 agosto 2023) Atalanta - Lazio Bologna - Frosinone Genoa - Torino ......Giornata 24 - Bologna - Hellas Verona (sabato 2 marzo 2024) Giornata 25 - Hellas Verona -(...11 maggio 2024) Giornata 34 - Hellas Verona - Cagliari (sabato 18 maggio 2024) Le date della...Accetta i marketing - cookies per visualizzare questo contenuto. Leonardo Ferroni (2005) sta per lasciareed è vicinissimo al Genoa. Secondo Nicolò Schira è ormai tutto fatto per il giovane difensore centrale.Il Milan è pronto a chiudere per la cessione in attacco: presto il calciatore firmerà il suo nuovo contratto con il Bologna di Thiago Motta.Rinforzo per il Genoa Primavera: dal Milan arriva il difensore Ferroni. Secondo Nicolò Schira, il giovane giocatore è vicinissimo ai rossoblù ...