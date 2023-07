Milan-Lumezzane | esclusione per Rebic | Origi | Caldara e Lazetic Non andranno negli USA

(Di giovedì 20 luglio 2023) Sono arrivate le scelte ufficiali di Stefano Pioli in vista della partita delcontro ile ci sono delle esclusioni importanti,...

Commenta per primo(4 - 3 - 3): Sportiello; Calabria, Gabbia, Tomori, Florenzi; Loftus - Cheek, Krunic, Pobega; Messias, Colombo, Pulisic.(4 - 3 - 3) : Filigheddu; Tortelli, Dalmazzi, Pisano, Regazzetti;...LIVE LE PROBABILI FORMAZIONI:(4 - 2 - 3 - 1): Sportiello; Calabria, Gabbia, Tomori, Florenzi; Loftus - Cheek, Krunic, Pobega; Romero, Colombo, Pulisic.(4 - 3 - 3): ...Il matchsi gioca giovedì 20 luglio alle ore 17 nel centro sportivo di Milanello. Le probabili formazioni di(4 - 2 - 3 - 1): Sportiello; Calabria, Gabbia, ...

Il Milan di Stefano Pioli si prepara all'amichevole contro il Lumezzane: segui la Diretta Live della partita in Streaming Gratis ...Prima uscita stagionale per il Milan di Pioli. A Milanello arriva il Lumezzane, club di Serie C: Loftus-Cheek e Pulisic dal 1', sulla destra Messias. MILAN (4-3-3): Sportiello; Calabria, Gabbia, Tomor ...