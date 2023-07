Milan-Lumezzane 7-0 | primo test con vittoria per i rossoneri | News

Ilsupera 7 - 0 ilnella prima amichevole della stagione: le indicazioni offerte dal test con Luca ...Per i rossoneri a segno anche Romero su rigore, Messias e Zeroli Ilsi impone 7 - 0 nel test amichevole contro la, formazione neopromossa in Serie C, nella prima uscita stagionale della squadra allenata da Stefano Pioli. Doppiette di Pobega e Colombo, ...Intanto, 7 gol alIlvince 7 - 0 la sua prima amichevole stagionale. 4 - 3 - 3 in partenza con Pulisic e Loftus - Cheek titolari. Due assist per l'americano per due gol di Pobega . ...

Pulisic e 4-3-3, Milan subito a forza sette: doppietta di Pobega e Colombo, 7-0 al Lumezzane alla "prima" La Gazzetta dello Sport

(Adnkronos) – Il Milan si impone 7-0 nel test amichevole contro la Lumezzane, formazione neopromossa in Serie C, nella prima uscita stagionale della squadra allenata da Stefano Pioli. Doppiette di ...Ottima partita per i rossoneri prima di partire per la tournée in America. Risultato secco e vittoria portata a casa. Brilla Pulisic!