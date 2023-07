Milan-Lumezzane 6-0 | traversa di Krunic | LIVE NEWS

Ecco come sarebbe attualmente il 4 - 3 - 3 di Pioli Vai alla Fotogallery Il tabellino7 - 0 5' e 17' Pobega, 17' Messias, 20' e 56' Colombo, 65' rig. Romero, 67' Zeroli(4 - ...Finisce 7 - 0 la prima uscita stagionale del, che batte il, formazione bresciana di serie C. Doppiette di Pobega e Colombo, in rete anche Romero dagli undici metri e reti di Messias e Zeroli, al termine dell'ora di gioco su due ...7 - 0: 5 e 17 Pobega, 17 Messias e 20 e 42 Colombo, 64 Romero (rigore), 66 Zeroli

LIVE Milan-Lumezzane 5-0: dopo la doppietta di Pobega, bis anche per Colombo La Gazzetta dello Sport

Prima uscita stagionale per il Milan di Stefano Pioli, che a Milanello ha battuto per 7-0 il Lumezzane in una sfida giocata su due tempi da 30 minuti.Prima amichevole stagionale per il Milan che ha affrontato il Lumezzane: i rossoneri hanno vinto 7-0 e il grande protagonista è stato Christian Pulisic. Lo statunitense è stato schierato largo a sinis ...