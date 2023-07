Milan | calciomercato | gli ultimi movimenti | acquisti | cessioni | indiscrezioni

Leggi su oasport

(Di giovedì 20 luglio 2023) Partiamo subito forte con un comunicato importantissimo: “ACè lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Tijjani Reijnders dall’AZ Alkmaar. Il centrocampista olandese ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2028?. Con queste parole alquanto formali, ildi mister Stefano Pioli ieri ha ufficializzato l’arrivo, per cinque anni, di Reijnders dall’AZ Alkmaar. Un colpo importantissimo per i rossoneri che, però, non si fermeranno. Non è infatti finita qui questa lunga e rovente sessione estiva, per quanto riguarda specialmente il mercato in entrata. Ilsta parlando, addirittura intensificando i contatti, con il Villarreal per Danjuma. Il club spagnolo vorrebbe cedere l’attaccante in prestito oneroso da 4 milioni con obbligo di riscatto. Da capire ...