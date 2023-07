Per quel che riguarda la prole dell'ex presidente delè prevista l'applicazione di un'... Ma lenotizie per i figli non sono ancora esaurite, perché in virtù del loro proseguimento dell'...Sugli scudi anche Brescianini , scuolaarrivato anche lui nel mese di giugno.indicazioni anche da parte di qualche Primavera , come Borelli e Klitten. Borelli ha realizzato un gol dei ...... Lucas Hernández,Skriniar e Marco Asensio. Davanti, però, manca la punta di peso. Lo ...notizie invece per quanto riguarda Federico Chiesa: il talento italiano dovrebbe indossare la maglia ...

Milan, buone impressioni da Romero | Serie A Calciomercato.com

Milan, Antonio Gala vivrà la prossima stagione in prestito. Il fantasista approda in serie C. Vediamo di seguito dove giocherà ...L'olandese appena acquistato dai rossoneri: "So tutto di chi ha giocato qui, da Gullit, Rijkaard, van Basten e Ibra: ho preferito questo club perché con Pioli occuperò la mia posizione preferita, ment ...