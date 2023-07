Mika invita a duettare una fan non vedente sul palco | lei è bravissima | il video è magico

(Di giovedì 20 luglio 2023) Tre minuti e pochi secondi, così poco è bastato aper rendere il suo concerto a Matera indimenticabile e per far felice una sua fan. I minuti sono quelli della canzone Stardust, brano che non può mancare nella scaletta dei suoi live e che simboleggia il legame profondo che il cantautore ha...

...il suo pubblico e una ragazza non vedente, a cantare Stardust con lui. D'altronde We are golden. Correndo come un clown dentro i nostri sogni adolescenziali, per più di due ore, ha ..."Che felicità ritornare a Umbria jazz, il festival più elegante d'Italia!" e il pubblico a unirsi a lui. arriva sul palco dell'Arena Santa Giuliana ed è subito show! Artista, showman,

Mika fa salire una fan di nome Rita, una ragazza non vedente, sul palco: duetto da brividi. Il Video è diventato virale sui social ...Un week end di straordinaria musica. L’incantevole Cava del Sole di Matera il 15 e il 16 luglio si è accesa di suggestioni musicali ad alto battito con i concerti di Mika e dei Planet Funk + Placebo.