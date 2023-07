Ennesima notte di sbarchi a Lampedusa dove sono sbarcati 452. Ieri gli approdi erano stati invece complessivamente 20 con 750 persone arrivate. Uno ... Sui 10 barchini,durante la notte ...In queste la Caritas Toscana si è ritirata daie dall'accoglienza deiritenendo inadeguate le cifre messe a disposizione dal Governo per la gestione dei naufraghi.Tale crimine a sfondo razzista (gli unici presi di mira sono stati individui neri) ha lasciato i 1,200nel deserto per più di due settimane senza acqua né cibo, e senza accesso adi ...

Migranti: soccorsi 10 barchini, in 452 sbarcano a Lampedusa Euronews Italiano

LAMPEDUSA – Ennesima notte di sbarchi a Lampedusa dove sono sbarcati 452 migranti. Ieri gli approdi erano stati invece complessivamente 20 con 750 persone arrivate. Uno degli ultimi approdi, prima del ...Ennesima notte di sbarchi a Lampedusa dove sono sbarcati 452 migranti. Ieri gli approdi erano stati invece complessivamente 20 con 750 persone arrivate. (ANSA) ...