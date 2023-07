Migranti | Fossi Pd | ' il governo smetta di ritardare gli sbarchi'

(Di giovedì 20 luglio 2023) Roma, 20 lug. (Adnkronos) - "Ildigli. Basta rallentare l'azione delle organizzazioni umanitarie impegnate a salvare nuove vite nelle rotte migratorie del Mediterraneo". A chiederlo è il deputato e segretario toscano del Partito Democratico Emilianoche, insieme ai colleghi Arturo Scotto, Marco Furfaro, Laura Boldrini, Marco Simiani, Federico Gianassi, ha presentato un'interrogazione alla presidenza del Consiglio dei ministri e al ministro dell'Interno dopo aver appreso che la nave Geo Barents di Medici senza Frontiere sbarcherà i 346soccorsi nel Mediterraneo, e recuperati in 12 salvataggi consecutivi, in due fasi successive: il 19 luglio a Marina di Carrara e il 20 luglio a Livorno. "Una decisione delle autorità italiane, quella di ...

