(Di giovedì 20 luglio 2023)aprono la stagione della massima serie danese-24. I padroni di casa vengono da una stagione 2022-23 deludente, solo un settimo posto per loro, parzialmente riscattata dalla qualificazione al secondo turno preliminare di Conference League contro Gjilani o Progrès Niederkorn in programma tra una settimana. Gli ospiti invece sono un club neopromosso, InfoBetting: Scommesse Sportive e

Midtjylland-Hvidovre (venerdì 21 luglio 2023 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici Infobetting

Det er Mads-Kristoffer Kristoffersen, der får fornøjelsen af at fløjte Superligaen i gang igen, når FC Midtjylland får besøg af Hvidovre. Se dommeroverblikket her: ...Jonas Gemmer er lige skiftet fra AC Horsens til Hvidovre IF, og han jubler over skiftet. Den nye Hvidovre-spiller siger til bold.dk, at holdet har nok kvalitet til at spille med i den bedste række.