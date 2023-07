Michelle Hunziker | allenamento ' hard' in vacanza | nel video compare un intruso a sorpresa | ecco chi è

(Di giovedì 20 luglio 2023)giornaliero? Contrariamente a quanto si pensi, non è solo una valida strategia per tenersi in forma ma anche un'ottima soluzione per ritrovare la carica. Lo sa bene. Il ...

Allenamento giornaliero Contrariamente a quanto si pensi, non è solo una valida strategia per tenersi in forma ma anche un'ottima soluzione per ritrovare la carica. Lo sa bene. Il segreto del suo fisico è l 'allenamento. E la conduttrice ha scelto di allenarsi per mantenersi in forma anche in vacanza in Sardegna . Infatti, nelle ultime ore ha pubblicato ...Aurora Ramazzotti si gode la vacanza con tutta la sua famiglia quasi al completo e con il suo caro amico Tommaso Zorzi . La figlia die di Eros Ramazzotti è volata in Sardegna con il compagno Goffredo e il piccolo Cesare , ma nella vacanza saranno aiutati e supportati dalla mamma di lei, dalle sorelline, Sole e ...Uno scatto che racconta un momento di ordinaria quotidianità e che nella sua semplicità diventa ...

Michelle Hunziker, la scoperta improvvisa che diventa tragedia: "Diagnosticato un tumore al cervello" Italianotizie

Allenamento giornaliero Contrariamente a quanto si pensi, non è solo una valida strategia per tenersi in forma ma anche un'ottima soluzione per ritrovare la carica. Lo sa ...La showgirl svizzera nasconde un segreto di cui pochi ne sono a conoscenza: il fratello segreto e il tumore al cervello.