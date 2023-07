Michela Murgia | La nostra famiglia sembra un' utopia | ma sono vent' anni che funziona

(Di giovedì 20 luglio 2023) Continua il racconto disulla suaqueer. Su Instagram, proprio come aveva annunciato, sta raccontando "tutto come scelta politica" e gli ultimi due post riguardano il modo in cui ha scelto di parlare della malattia e della sua, in particolare dei suoi figli.In...

Per chi cerca di scoprire le meraviglie meno conosciute, Viaggio in Sardegna diaccompagna i lettori in un incantevole viaggio attraverso il folklore e i miti dell'isola, guidandoli ...Dopo l'annuncio del matrimonio "controvoglia" e in articulo mortis,posta una foto per raccontare la sua idea di famiglia. "Questa è la mano di uno dei miei figli. All'anulare indossa una fede matrimoniale, perché è sposato. Al mignolo indossa invece ...Le raccapriccianti parole che l'esponente leghista Simone Pillon ha riservato a" e mi scuso per un'aggettivazione sottoperformante rispetto al contenuto di un tweet a cui non è stato dato il giusto peso; la "crociata negazionista" della destra italiana, della ...

Murgia, matrimonio controvoglia. «Mi sono sposata in articulo mortis» Avvenire

A pochi giorni dal matrimonio in articulo mortis Michela Murgia condivide con i follower una foto che spiega la propria idea di famiglia. “Questa è la mano di uno dei miei figli” scrive. “All’anulare ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...