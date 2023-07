Messina Denaro | scoperta una trattativa per la compravendita di alcuni documento riservati sulla cattura del boss dei boss

(Di giovedì 20 luglio 2023) Di nuovo nell’occhio del ciclone il famoso paparazzo Fabrizio Corona. Stavolta l’uomo avrebbe cercato di venderedocumentisull’arresto diad un giornalista che si è rivolto alla polizia. A rubare i documenti era stato un carabiniere con la complicità di un consigliere comunale di Mazara Del Vallo. Entrambi sono stati arrestati mentre Corona è indagato per ricettazione I documentidi Matteoe Corona, fonte today.itIntercettazioni predisposte a Fabrizio Corona, la testimonianza di un giornalista e un indagine informatica hanno fatto si che la Polizia sventasse un tentativo didi ...

I due avrebbero cercato di vendere al fotografo e a un giornalista materiale riservato sulla cattura del boss Matteo. I documenti sarebbero stati acquisiti illegalmente dal sistema ...Ai domiciliari un carabiniere e un consigliere comunale di Mazzara Del Vallo Volevano vendere a Fabrizio Corona file riservati sulla cattura di Matteo. Per questo un carabiniere e un consigliere comunale di Mazara Del Vallo sono stati arrestati oggi all'alba. Secondo gli inquirenti si volevano alimentare teorie complottistiche sul ...Tra le due persone che hanno tentato di vendere a Fabrizio Corona dei file segreti sulla cattura di Matteoc'è anche Giorgio Randazzo , consigliere comunale di Mazara del Vallo. Il giovane politico di 33 anni , già con una decennale carriera, è finito agli arresti domiciliari. Randazzo siede ...

Classe 1990, l'approdo in politica giovanissimo con il Popolo delle Libertà, il passaggio alla Lega e il sogno di diventare il sindaco leghista più meridionale d'Italia prima del ritorno in Fratelli d ...Luigi Pirollo, il carabiniere arrestato nell’indagine della Dda di Palermo in merito la fuga di notizie sulla cattura di Matteo Messina Denaro, ...