Messina Denaro | offrono a Fabrizio Corona file riservati su arresto del boss | politico e carabiniere arrestati Perquisita la casa del fotografo

(Di giovedì 20 luglio 2023) Caso. Hanno tentato di vendere aldocumenti segreti sulle indagini sulla cattura del: per questo per une undi Mazara del...

Il Gip: voleva alimentare teorie complottistiche Hanno tentato di vendere al fotografo Fabrizio Corona documenti segreti sulle indagini sulla cattura di Matteo: per questo motivo per ...Fabrizio Corona parlava di uno 'scoop pazzesco'. Non sapeva di essere intercettato quando il 2 maggio pronunciava quelle parole. Matteoera stato catturato pochi mesi prima, il 16 gennaio, in una clinica di Palermo e l'ex re dei paparazzi mise le mani su alcuni audio di chat tra l'ex superlatitante e alcune pazienti e ...AGI - Fabrizio Corona parlava di uno ' scoop pazzesco '. Non sapeva di essere intercettato quando il 2 maggio pronunciava quelle parole. Matteoera stato catturato pochi mesi prima, il 16 gennaio, in una clinica di Palermo e l'ex re dei paparazzi mise le mani su alcuni audio di chat tra l'ex superlatitante e alcune pazienti e ...

È stato convalidato, dal GIP del Tribunale di Marsala, l'arresto del 44enne mazarese che il 7 luglio scorso è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo per tentato omicidio ( ...Avrebbero cercato di vendere a Fabrizio Corona file segreti sulla cattura di Matteo Messina Denaro. Per questo motivo sono scattate le manette per un carabiniere e un politico di Mazara del Vallo, lo ...