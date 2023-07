Meloni sente Al Sisi “La grazia a Zaki gesto molto apprezzato”

(Di giovedì 20 luglio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Il Presidente del Consiglio Giorgiaha avuto oggi una conversazione telefonica con il Presidente dell'Egitto Al, in particolare “per rinrlo per laconcessa a Patrick, undi grande importanza che è statoin Italia”. Lo rende noto Palazzo Chigi. La telefonata è stata anche un'occasione per “approfondire alcuni temi bilaterali e per fare un punto in vista della Conferenza sullo sviluppo e migrazioni di domenica a Roma dove l'Egitto sarà rappresentato dal Primo Ministro Madbouly. E' stato espresso l'auspicio da entrambi i leader di poter presto avere una occasione di incontro”.-foto Agenzia Fotogramma –(ITALPRESS).

