Melanzane fritte non unte | il trucchetto per renderle leggere e gustose!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 20 luglio 2023) Lesono un vero capolavoro della cucina italiana, ma non devono essere! Parliamo di un ortaggio che è un vero e proprio portento per la salute dell’organismo, ricco com’è di antiossidanti. Ed è una verdura davvero deliziosa in ogni tipo di cottura, la frittura, poi, è insuperabile! Ma, spesso, il risultato risulta troppo untuoso, proprio per la caratteristica di questo alimento: assorbe troppo olio perché è spugnoso! Eppure esiste unper evitare questo spiacevole inconveniente e consumarle a cuor leggero. Con i consigli di noi di Non Solo Riciclo, potrete godervi questo piatto gustosissimo anche se siete a dieta! Curiose? Iniziamo!, ma non: ilper un piatto goloso e ...