(Di giovedì 20 luglio 2023) Roma, 20 lug. (Adnkronos Salute) -, orologi e dispositivi intelligenti, indossabili e dotati di, in grado di valutare i parametridei lavoratori che devono svolgere la loro attività in condizioni estreme, come con le alte temperature. E, in caso di anomalie, "inviare alert p

... indossabili e dotati di sensori, in grado di valutare i parametridei lavoratori che devono ...di situazioni anche drammatiche - come raccontano le cronache di questi giorni - legate al...Quando è arrivato in ospedale la sua temperatura corporea sfiorava i 42 gradi. I sei tentativi di rianimazione, dopo quello effettuato dai sanitari nel suo negozio, purtroppo non sono ......o irrilevanti nelle sue risposte " di quanto non accadesse nelle risposte fornite daistessi,... soprattutto quelli afferenti ai piccoli editori, nel loro. L'obiettivo, a dispetto di ...

Medici lavoro, 'in futuro sensori in magliette per prevenire malori da caldo' Adnkronos

(Adnkronos) – Magliette, orologi e dispositivi intelligenti, indossabili e dotati di sensori, in grado di valutare i parametri medici dei lavoratori che devono svolgere la loro attività in condizioni ...Paura in via Pediano dove l’uomo, ferrarese dipendente di una ditta esterna, è stato schiacciato da alcuni pannelli fotovoltaici ...