Matteo Messina Denaro | documenti segreti a Fabrizio Corona | arrestati un politico e un carabiniere

(Di giovedì 20 luglio 2023)era pronto a fare lo scoop del secolo ma la storia non è andata come l'ex paparazzo sognava. Une undi Mazara del Vallo sono infatti stati messi agli arresti ...

Ha cercato la verità sulla strage di Ustica L'accusa di Disui capi della magistratura: '... come quello di Emanuela Orlandi o diDenaro, che, devo dire, mi hanno lasciato la sensazione ...Hanno tentato di vendere al fotografo Fabrizio Corona documenti segreti sulle indagini sulla cattura diDenaro : per questo, sono finiti ai domiciliari un carabiniere e un consigliere ......Trapani sono stati arrestati per il tentativo di vendere a Fabrizio Corona documenti ancora coperti da segreto investigativo sulle fasi immediatamente successive all'arresto del boss...

Avevano pianificato di vendere oltre 700 file riservati sulla cattura del boss Matteo Messina Denaro utilizzando come intermediario l’ex paparazzo Fabrizio Corona: protagonisti della vicenda il ...Fabrizio Corona parlava di uno «scoop pazzesco». Non sapeva di essere intercettato quando il 2 maggio pronunciava quelle parole. Matteo ...