Maternità surrogata | centrodestra compatto | la leadership di Elley Schlein traballa

Leggi su luce.lanazione

(Di giovedì 20 luglio 2023)sì,no. Su questa scelta si gioca non solo la partita dei diritti civili della comunità Lgbtq+ e di migliaia di coppie omogenitoriali italiane, ma anche quella dei fragili equilibri su cui si regge la politica. In particolare del centrosinistra. Come era stato ai tempi per il Ddl Zan, oggi è infatti la gestazione per altri a far tremare le basi del Partito Democratico. E ladi Elly, che a differenza dell’unica altra leader donna italiana, ovvero la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, non gode di un appoggio unanime. La segretaria del PD al centro delle discussioni interne al partitoLaallo studio del Parlamento Oggi in Aula si torna a parlare di ...