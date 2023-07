Mateo Retegui | derby Milan-Juve? Tutte balle | ecco dove va

(Di giovedì 20 luglio 2023) Cose scritte e dette (anche dal sottoscritto) sull'attaccante azzurrofino a un paio di mesi fa: «L'Inter vuole assolutamente, farà di tutto per prendere questa nuova perla azzurra scovata dal ct Roberto Mancini». «Ilvuole assolutamente, pronto ildi mercato». «Attenzione, anche lasu». «Romane innamorate di». «Gli occhi della Premier League su, bomber azzurro». Questo dopo la sua prima convocazione con gol (fino ai due giorni precedenti non lo conosceva nessuno, solo Mancini). Ieri: «Continua il pressing del neopromosso Genoa per l'attaccante del Boca, in forza al Tigre,. La ...

Il Genoa non è mai stato così vicino a. I rossoblù sperano di definire l'operazione nelle prossime 48 ore : nella giornata di mercoledì c'è stato un incontro molto importante a Milano tra il club e l'entourage argentino dell'...Commenta per primoè a un passo dal Genoa: i rossoblù hanno accelerato per regalare a Gilardino l'attaccante che dovrà trascinare i compagni verso l'obiettivo salvezza, 15 milioni di euro e il bomber della ...L'amministratore delegato del Genoa, Andres Blazquez non nasconde l'interesse del club per l'attaccante italoargentino. 'È un giocatore forte, che ci piace. Ne stiamo parlando: non è una trattativa facile, ma ci siamo - ha spiegato ai microfoni de Il Secolo XIX dal ritiro di Moena - . In ogni caso ...

Retegui al Genoa, fumata bianca in arrivo GenovaToday

Il Genoa ha pronto il nuovo attaccante per il tecnico Alberto Gilardino: trovato l'accordo con il centravanti Mateo Retegui ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...